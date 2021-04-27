Almanya'da hükümet 2021 büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 3 olarak açıkladığı büyüme beklentisini salgının 3. dalgasına karşın yukarı yönlü revize etti.

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 3 olarak açıkladığı büyüme beklentisini salgının 3. dalgasına karşın yukarı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan büyüme raporuna ilişkin Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için Ocak 2021'de yüzde 3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 3,5'e yükseltildiğini belirten Altmaier, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye en geç 2022'de dönmesinin beklendiğini kaydetti.

"Ekonomimiz güçlü, dirençli ve yeni bir başlangıca hazır" diyen Altmaier, büyümeye ilişkin tahminlerinin yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak azalabileceği varsayımına dayandığını söyledi.

Hükümet, gelecek yıl ise büyümenin yüzde 3,6 olmasını bekliyor.

"Bu yıl ekonomik toparlanmada ihracat lokomotif görevi görecek"

Alman hükümeti tarafından yayınlanan raporda da bu yıl ekonomik toparlanmada ihracatın lokomotif görevi göreceği belirtilerek, ülkenin ihracatının, önemli ticaret ortakları olan ABD ve Çin'deki güçlü ekonomik toparlanma ile bu yıl yüzde 9,2 artacağı tahminine yer verildi.

İstihdamın bu yıl 60 bin azalmasının beklendiği kaydedilen raporda, gelecek yıl 290 bin artacağı öngörüldü.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomi krizi sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır aralıksız süren büyümesine son vermişti.

Bu arada, Almanya'nın önde gelen 5 düşünce kuruluşu, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların beklentilerden uzun sürdüğü gerekçesiyle bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş