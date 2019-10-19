Almanya'da Hristiyan din adamları Barış Pınarı Harekatı'na camilerden destek verilmesini eleştirdi

19.10.2019 19:18

Almanya'da bazı Hristiyan din adamları Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na cami kürsülerinden destek verilmesini eleştirdi.



Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim günü başlattığı operasyonu 'uluslararası anlaşmaların açık ihlali' olarak nitelemişti. Türkiye'ye silah satışını da eleştiren Kardinal Max, operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle