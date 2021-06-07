Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Laschet partisini aşırılığa karşı set olarak görüyor

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, partisinin aşırılığa karşı bir set olduğunu söyledi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, partisinin aşırılığa karşı bir set olduğunu söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı da olan Laschet, Berlin'de CDU Genel Merkezi'nde Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ile birlikte dün Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini değerlendirdi.

Laschet, partisinin seçimlerde aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile Sol Parti'nin toplam oy oranından fazla oy aldığına işaret ederek, "CDU, aşırılığa karşı bir settir." dedi.

Partisinin AfD'ye karşı izlediği politikanın seçmenler tarafından da kabul gördüğünü belirten Laschet, CDU'un Saksonya-Anhalt eyaletinde elde ettiği başarıdan memnun olduğunu aktardı.

Laschet, burada alınan başarının eylülde yapılacak genel seçimlerde kendilerine güç katacağını kaydetti.

Haseloff ise CDU'nun birlik içinde hareket etmesi durumunda genel seçimlerde benzer bir başarıyı elde edebileceğini söyledi.

CDU'nun başbakan adayı Armin Laschet ile genel seçimleri de kazanabileceğini ifade eden Haseloff, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan bu seçim kampanyasında davranıldığı gibi hareket edilmesi durumunda Laschet'in başbakan olacağını dile getirdi.

Saksonya-Anhalt eyaletindeki geçici resmi sonuçlar

Saksonya eyaletinde dün yapılan eyalet meclisi seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlara göre CDU oyların yüzde 37,1'ini alarak seçimden zaferle ayrıldı. CDU, oy oranını 2016'daki seçimlere göre 7,4 puan arttı.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, bir önceki seçimlere göre 3,4 puan kaybederek, yüzde 20,8 ile ikinci oldu.

2016'daki seçimlere göre 5,3 puan kaybeden Sol Parti yüzde 11 ile üçüncü sırada kalırken, yüzde 8,4 oy alan Sosyal Demokrat Parti seçimi dördüncü sırada tamamladı. SPD bir önceki seçimlere göre 2,2 puan oy kaybetti.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 6,4, Yeşiller de yüzde 5,9 oranında oy aldı. Bir önceki seçimlere göre FDP 1,6, Yeşiller de 0,8 puan oylarını arttırdı.

Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre, diğer partiler de yüzde 10,3 oy aldı.

Böylelikle 97 sandalyeli Saksonya-Anhalt Meclisine CDU 40, AfD 23, Sol Parti 12, SPD 9, FDP 7 ve Yeşiller 6 milletvekili gönderecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay