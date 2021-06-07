Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili, Yahudi düşmanlığı yapanların vatandaş olmamasını istedi
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili, Yahudi düşmanlığı yapanların vatandaş olmamasını istedi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili, Yahudi düşmanlığı yapanların vatandaş olmamasını istedi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Middelberg, ülkede Yahudi düşmanlığı yapanların Alman vatandaşı yapılmamasını talep etti.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Middelberg, ülkede Yahudi düşmanlığı yapanların Alman vatandaşı yapılmamasını talep etti.

Middelberg, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Yahudi karşıtı eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaşlığa alınmamasının açıkça belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlık Yasası'nda bu yönde değişiklik yapılmasını isteyen Middelberg, "Kamuoyunda Yahudilere karşı kışkırtmalarda bulunan, İsrail devletini sorgulayan veya İsrail bayrağını yakan kişiler Alman vatandaşı olmamalı." ifadesini kullandı.

Middelberg, yasada ayrıca, Alman vatandaşlığına geçenlerin kabul etmesi gereken "sadakat beyanında", Yahudi düşmanlığı eylemlerin Anayasa'daki insan onurunun güvenceye alınmasıyla bağdaşmadığına dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

Middelberg, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi de bu teklife Federal Meclis'te destek vermeye çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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