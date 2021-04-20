Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet oldu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet oldu.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet oldu.

Başbakan adaylığı için yarışan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, "Armin Laschet CDU/CSU'nun başbakan adayı olacak. Verdiğim söz geçerlidir." dedi.

CDU Yönetim Kurulunun Armin Laschet'i başbakan adayı göstermesini kabul ettiğini belirten Söder, Armin Laschet'i destekleyeceğini belirtti.

Söder, "Birlik içinde olan Hristiyan Birlik partileri başarılı olur." dedi.

Laschet, gece yarısına kadar süren CDU Yönetim Kurulu toplantısında büyük çoğunlukla başbakan adayı olarak gösterilmişti.

???????- Merkel, seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı

Mevcut Başbakan Angela Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

CDU ve CSU, başbakan adayını beraber belirliyor

CDU, genel seçimlerde adayını Bavyera'da teşkilatlanmış kardeş partisi CSU ile belirliyor. İki parti şimdiye kadar iki kez CSU'luyu başbakan adayı gösterdi.

CSU'dan 1980'de Franz Josef Strauss ve 2002'de Edmund Stoiber, CDU-CSU ittifakının başbakan adayı oldu. Ancak iki isim de başbakanlığı kazanamadı.

Armin Laschet kimdir?

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 döneminde Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.

Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Mecliste, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosunda milletvekilliği yaptı.

Laschet, 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

Laschet, 16 Ocak 2021'de CDU Genel Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay