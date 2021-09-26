Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için...
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız."
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız."
AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri