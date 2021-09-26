Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: 'Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için... - Haberler
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Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için...

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet:

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız."

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız."

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDUCSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...
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Haber: Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: 'Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için... - Haberler
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