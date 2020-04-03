Almanya'da hizmet PMI, Kovid-19'un etkisiyle 23 yılın en düşüğünde Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs salgını nedeniyle martta 31,7 puana gerileyerek Haziran 1997'den beri en düşüğüne indi.

Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs salgını nedeniyle martta 31,7 puana gerileyerek Haziran 1997'den beri en düşüğüne indi. Kaynak: Dunya.com