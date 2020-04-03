Almanya'da hizmet PMI, Kovid-19'un etkisiyle 23 yılın en düşüğünde
Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs salgını nedeniyle martta 31,7 puana gerileyerek Haziran 1997'den beri en düşüğüne indi.
03.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:32
Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs salgını nedeniyle martta 31,7 puana gerileyerek Haziran 1997'den beri en düşüğüne indi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com