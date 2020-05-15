Almanya'da hız yapan otobüs metro istasyonuna daldı Almanya'da hız yapan otobüs metro istasyonuna daldıAlmanya, (DHA) ? Almanya'nın Hamburg kentinde bir otobüs, metro istasyonuna daldı.

Almanya'da hız yapan otobüs metro istasyonuna daldı

Almanya, (DHA) ? Almanya'nın Hamburg kentinde bir otobüs, metro istasyonuna daldı. Yürüyen merdivenlerin üzerinde sıkışan otobüsün sürücüsü, kazayı hafif yaralarla atlattı.

Almanya'nın Hamburg kentinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Caddede iki otobüsün yarışı kazayla sonlandı. Caddede hız denemesi yapan yolcu otobüsünden biri direksiyon hakimiyeti kaybederek, Bergedorf Metro İstasyonu'na daldı. Aşırı sürat nedeniyle metro istasyonun girişindeki cam duvardan içeri giren otobüs sıkışarak durabildi. Çarpma etkisiyle yürüyen merdivenlerin üzerinde bulunan camlı bölüm merdivenlere saçılırken, metro istasyonunda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA