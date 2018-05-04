Almanya'da Her Üç Okuldan Birinde Öğretmenlere Şiddet Uygulanıyor

Alman Eğitim ve Yetiştirme Kuruluşu (VBE) tarafından yapılan araştırmada Almanya'da her üç ilkokuldaki birindeki öğretmenlere öğrenciler tarafından fiziki şiddetine uğradığı açıklandı. Şiddeti gerçekleştirenlerin öğrenciler ve velilerin olduğu ve yaşanılan olayların bir kereye mahsus olmayan saldırılar olduğu belirtildi.

Araştırma'da son beş yılda her üç ilkokuldan birindeki öğretmenlere fiziki saldırının olduğunu belirten Alman Eğitim ve Yetiştirme Kuruluşu (VBE) Başkanı Udo Beckmann, öğretmenlere yapılan saldırıların bireysel saldırı olmadığını ve bu konuda saldırıları "nadir vakalar" diye nitelendiren Kültür Bakanlığını eleştirdi.

Okul idarelerinin yüzde 48'i konuyla ilgili olarak verdikleri raporlarda son beş yıl içerisinde okullarında öğretmenlere karşı fiziki şiddet uygulandığı, öğretmenlere küfürlü hakaret, aşağılanma, fiziki müdahalede bulunulduğu, tehdit edildikleri belirtilmiş. İnternet üzerinde de her beş okuldan birinde ise tehdit ve hakaret ve aşağılama gibi eylemlerin olduğu açıklandı. Bu konuda 16 eyaletin Kültür Bakanlarının harekete gemisini isteyen Alman Eğitim ve Yetiştirme Kuruluşu (VBE) Başkanı Udo Beckmann, Kültür bakanlarının bu konuda sağlıklı bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. - FRANKFURT