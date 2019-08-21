Almanya'da her 4 kişiden biri göçmen kökenli

21.08.2019 14:03

FRANKFURT (İHA) – Almanya Federal İstatistik Dairesi, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede 20,8 milyon göçmenin yaşadığını açıkladı. Bu rakamın bir önceki yıla oranla yüzde 2,5 artış kaydettiği ve yüzde 52'sinin ise Alman vatandaşlığı bulunduğu belirtildi.



Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın verilerine göre ülkede yaşayan 20,8 milyon insanının göçmen kökenli olduğu bildirildi. İstatistik verilerine göre; 2017 yılına oranla bunun yüzde 2,5 artış gösterdiğine dikkat çekildi. Göçmenlerin Alman toplumu içerisindeki oranının da bu sonuçla yüze 25,5 olduğu vurgulandı. Bu oranlar yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip Almanya'da yaşayan her 4 kişiden birinin göçmen olduğunu ortaya koydu.



Almanya'da göçmen kökenli olarak adlandırılan vatandaşların doğum anında Alman vatandaşı olmayan veya en azından ebeveynlerinden birisinin göçmen olması halinde bu tabir kullanılıyor.



Bu sonuçla Alman vatandaşlığı elde edenlerin yüzde 52'si göçmen kökenli, kalan diğer yüzde 48'inin ise göçmen olduğuna dikkat çekildi.



Almanya'da yaşayan ve bu ülkede doğmamış olan insan sayısının yaklaşık 13,5 milyon olduğu ve bunların ülkeye gelen göçmenler olarak geldiği bilgisi paylaşıldı. Bu ülkeye gelenlerin yüzde 48'inin ailevi sebeplerden, yüzde 19'unun iş bulmak ve çalışmak için göç ettiği de açıklandı. Ülkeye sığınmacı veya mülteci olarak gelenlerin sayısı da yüzde 15 olduğu belirtildi. Kalan yüzde 5 oranının ise eğitim amaçlı ülkeye geldiği kaydedildi.



Göçmenlerin ülkeye geliş nedenleri olarak ailevi sebepler gösterenlerin yüzde 72'sinin Avrupa bölgesinden olduğu ifade edilirken, ülkeye çalışmak için gelenlerin oranının ise yüzde 85'leri bulduğu vurgulandı. Mülteci veya sığınmacı olarak gelenlerin büyük bir bölümünün (yüzde 47) Ortadoğu ülkelerinden gelirken, yüksek öğrenim ve tahsil için gelenlerin yüzde 40'ının Avrupa, yüzde 38'inin ise Asya kıtasından olduğu da verilen bilgiler arasındaydı. - FRANKFURT

Kaynak: İHA