Almanya'da helikopter düştü

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'da helikopter düştü

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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