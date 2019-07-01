Almanya'da helikopter düştü
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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