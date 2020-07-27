Almanya'da havalimanlarında ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı
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Almanya'da havalimanlarında ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı

Almanya'da havalimanlarında ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladıİskender GÜNGÖR, KÖLN (DHA)- Almanya'da Eyalet Sağlık Bakanlarının toplantıları sonucunda alınan kararla, havalimanlarında ücretsiz koronavirüs (Covid-19) test uygulaması yürürlüğe girdi.

27.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:51

Almanya'da havalimanlarında ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı

İskender GÜNGÖR, KÖLN (DHA)- Almanya'da Eyalet Sağlık Bakanlarının toplantıları sonucunda alınan kararla, havalimanlarında ücretsiz koronavirüs (Covid-19) test uygulaması yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz Cuma günü Almanya Federal Sağlık Bakanlığı Komisyon Sözcüsü Dilek Kalaycı'nın ilk kez duyurduğu ücretsiz test uygulaması Cumartesi gününden itibaren ülkeye havalimanlarından girenlere uygulanmaya başlandı. Şimdiye kadar 90 Euro'ya özel olarak yaptırılan testler artık ücret ödemeden yaptırılıyor. Uygulama, ülkeye riskli bölgelerden tatilden dönenlere ve özellikle de Kurban Bayramı sonrası Türkiye'den dönecek gurbetçiler için büyük avantaj sağlayacak.

Sonuçlar, test yaptıran kişilere verilen kodlarla cep telefonundan birkaç saat içinde öğreniliyor. Sonucu negatif çıkan kişi evde karantina kuralına tabi tutulmazken, pozitif çıkması durumunda ise Eyalet Sağlık Kurumu'nun denetiminde 14 gün kendi evinde karantinada kalması mecburiyeti doğuyor. Yeni uygulama Almanya'nın Düsseldorf, Frankfurt, Münih, Köln Bonn havalimanlarında hayata geçerken; Berlin'in ise ücretsiz test uygulamasına gelecek hafta geçeceği bildirildi.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜRKİYE'YE GİTSİNLER'

Korona testi uygulamasının yürürlüğe girdiği gün, havalimanındaki yolcuların çoğunun uygulamadan haberdar olmaması nedeniyle Türkiye'deyken test yaptırdığı gözlendi. Yeni uygulamayı duyan bazı vatandaşlar da Türkiye'den test yaptırmadan geldiklerini bildirdi.

Murat Çalışkan isimli Türk vatandaşı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, üç hafta tatilini yaptığı Türkiye'den döndüğünü, Köln Bonn Havalimanı'nda uygulamanın başladığı ilk gün korona testi yaptırdığını ve eve döndükten birkaç saat sonra sonucunun negatif çıktığını söyledi. Çalışkan, 'Almanya'daki vatandaşlarımız Türkiye'ye gönül rahatlığıyla gitsinler, buraya da gelince korona testinden sonra hiçbir olay olmuyor. Kimse endişe etmesin' dedi.

'SÜREÇTE ÇOK CİDDİ BİLGİ KİRLİLİĞİ OLDU'

Selçuk Çiçek isimli bir kişi ise İstanbul'dan yeni döndüğünü ve korona testi için kuyruğa girdiğini belirterek, 'Rahatsız edici nokta şu; çok ciddi bir bilgi kirliliği vardı, yani makamlardan herhangi bir resmi açıklamanın tam olarak insanlara ulaşamadığını gördük. Bu yönde ciddi bir sıkıntı vardı. Sosyal medyada olsun birçok alanda olsun farklı farklı yazılar yayınlandı. Her gün durum değişikliği oldu. Bugün ücretsiz olduğunu yeni öğrendik mesela. Korona testinin ücretsiz olması da vatandaşlarımızı rahatlatmış durumda' dedi.

'TEDBİR ŞART, TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM'

Çiçek, 'Korona ile mücadele noktasında Almanya gerçekten örnek hamleler yaptı, yapıyor. Türkiye'miz de hakeza. İnşallah insanlarımızın sağlığını tehdit eden bu virüsün tez zamanda hayatımızdan silinip atıldığı günleri de hep birlikte göreceğiz. Tedbir şart, tedbiri elden bırakmamak lazım. Özellikle önümüzde Kurban Bayramı var. Özellikle bu bayramda tedbiri elden bırakmamak gerekir. Çünkü büyüklerim var onları hala korumamız gerekiyor' şeklinde konuştu.

'BU SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Bir başka vatandaş ise korona test uygulamasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, 'Almanya'ya döndüğümüz zaman bir belirsizlik içine düşecektik. 14 gün karantina zorunluluğundan bahsediliyordu ama bu testin akabinde negatif bir sonuç elde edersek herhangi bir sıkıntı olmadan günlük hayatımıza devam edecekmişiz. Bu sevindirici bir gelişme. Bu ümit ediyorum ki birçok Almanya'da yaşayan Türk vatandaşına tekrar vatanına gitme, tatil yapma yolunu açar, teşvik eder diye ümit ediyorum' dedi.

Almanya'da havalimanlarında ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı

Kaynak: DHA

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