Almanya'da hastaneler iflasın eşiğinde

BU hastanelere en çok acil durumlarda ve doğumlarda ihtiyaç duyuluyor. 120 hastanenin 68'i Almanya'nın doğu bölgelerinde, 18'i Bavyera Eyaleti'nde, diğerleri ise Kuzey Denizi'ndeki Helgoland, Sylt, Norderny, Föhr ve Fehmarn adalarında. Maddi sıkıntı yaşayan hastaneleri kapanmaktan kurtarmak için harekete geçen sağlık sigortaları, 48 milyon Euro ek yardım yapacak. Her hastane 400 bin Euro yardım alacak.