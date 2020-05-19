Almanya'da Hasene Derneğinden öğrencilere gıda yardımı Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan uluslararası yardımlaşma derneği Hasene, başkent Berlin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen üniversite öğrencilerine gıda yardımında bulundu.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan uluslararası yardımlaşma derneği Hasene, başkent Berlin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen üniversite öğrencilerine gıda yardımında bulundu.

Hasene Derneğinin Berlin Temsilcisi Hasan İstanbul, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatının (IGMG) Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal ve Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül, Ayasofya Camisi'nin avlusunda Kovid-19'dan dolayı maddi sıkıntılar yaşayan ve yabancı ülkelerden gelen 50'den fazla öğrenciye içinde temel gıdaların yer aldığı koliler dağıttı.

Hasan İstanbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesi başlatılan 2020 kumanya kampanyasının devam ettiğini belirterek, bugün yapılan yardımların bir kilisenin ricası üzerine gerçekleştiğini, yardıma muhtaç öğrenciler için hazırlanan kolilerin burada dağıtıldığını ifade etti.

İstanbul, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

İslam Federasyonu Başkanı Gül de geçen hafta Protestan Kilisesi'nde öğrencilerden sorumlu olan Gerdi Nützel'in ülke dışından gelen birçok öğrencinin Kovid-19'dan dolayı işlerini kaybettiğini aktardığını söyleyerek, "Kilisenin öğrencilere barınma için yer verdiğini ancak onların da takatı kalmadığından bize Müslümanlar olarak nasıl yardım edilebileceğimizi sordular. Bizler de Hasene Derneği ile irtibata geçerek kumanya paketleri hazırladık ve dağıttık. Rabb'im kardeşlerimizden razı olsun, hayırlarını kabul etsin." şeklinde konuştu.

Gül, aralarında Müslümanların da bulunduğu öğrencilerin Latin Amerika, Afrika, Asya ve Arap ülkelerinden geldiklerini dile getirerek, hayırseverin yaptığı yardımların böylelikle yerine ulaştığını kaydetti.

Gerdi Nützel de üniversite eğitiminin yanı sıra otel, restoranlarda ve kafelerde geçici çalışan öğrencilerin Kovid-19'dan dolayı bu işletmelerin kapanmasıyla işlerini kaybettiklerini kaydetti.

Nützel, bazı öğrencilerin evli ve çocuk sahibi olduğunu da belirterek, öğrencilerin yapılan bu yardımlardan dolayı mutluluklarını dile getirdiklerini aktardı.

Nützel ve öğrenciler, kolilerin dağıtılmasının ardından Hasene derneğine teşekkür mektubu verdi.

Kaynak: AA