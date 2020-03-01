Almanya'da, Hanau'daki ırkçı saldırı karşıtı yürüyüş

01.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:26

Almanya'da, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen, 4'ü Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırı karşıtı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Ayşe Şahin ve Herald Müller adlı iki girişimcinin çağrısıyla yaklaşık 700 kişi katıldı.

Obenburg kentinden başlayan yürüyüşe katılanlar, Obernburg ile Elsenfeld şehrini birleştiren köprüde, Main Irmağı'na çiçek bıraktı. Elsenfeld Camisi'ne kadar ellerinde mumlarla yürüyenleri, cami başkanı Mehmet Yılmaz ve cemaat karşıladı. Obernberg Belediye Başkanı Dietmar Fieger, Elsenfeld Belediye Başkanı Matthias Luxem, Miltenberg Kaymakamı Marko Scherf da yürüyüşe katılarak camide konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda hem Hanau'daki ırkçı saldırı, hem de Halle kentindeki sinagoga yönelik saldırılar kınanarak, birlik beraberlik mesajı verildi.

Elsenfeld Camisi'nden Berat Şahin, yürüyüşe katılanlara teşekkür ettikten sonra şöyle devam etti: "Maalesef ırkçı terör bizim buralara kadar geldi. Zaman susma zamanı değil, harekete geçme zamanıdır. Ben burada doğdum, büyüdüm burası benim de vatanım. Benim okulumda, spor kulübümde yabancı düşmanlığı yok. Benim hem Türk, hem Alman, hem Rus, hem Arap arkadaşlarım var.""HANAU HEPİMİZİ SARSTI"Şahin, Hanau'daki saldırı nedeniyle çok sarsıldıklarını ifade ederek, "Hanau'da gerçekleşen olaydan çok sarsıldık. Son zamanlarda camilere ve sinagoga saldırıların olabileceği endişelerini taşıyorduk. Buralarda önlem alınabilirdi. Biz huzur ve barış içinde yaşamak ve ibadetlerimizi yapmak istiyoruz. Şimdi dayanışmamızı birlikteliğimizi ortaklaşa gösterme zamanıdır" dedi.Yürüyüşün sonunda, Elsenfeld Camisi tarafından yürüyüşe katılanlara sıcak çorba ve pide ikramı yapıldı.BÜRÜHL'DE 'UYARI' NÖBETİAlmanya'nın Bürühl kentinde, Halle, Kassel ve Hanau'daki ırkçı saldırılarında hayatını kaybedenler için 'uyarı' nöbeti tutuldu. Bürühl Belediye Başkanı Dieter Freitag'ın da katıldığı etkinliğe, Almanlar daha yoğun ilgi gösterdi. Kilisenin teklifiyle 200 kişinin katıldığı uyarı nöbeti etkinliğine, Bürühl Milli Görüş Camisi de destek verdi. KİLİSELERDEN DESTEKHanau'daki ırkçı saldırı sebebiyle aralarında kiliselerinde bulunduğu Kraft isimli onlarca sivil toplum kuruluşu, Köln'ün Nippes semtindeki Fatih Camisi'ni ziyaret etti. Irkçılığı lanetleyen temsilciler, Fatih Cami İmamı Bahattin Arısoy'a olaydan duyduğu üzüntülerini iletti.CHORWEİLER'E ZİYARETCİ AKINIKöln yakınlarındaki Chorweiler Camisi'ne ziyarete gelen yabancı dernek temsilcileri, cami başkanı İbrahim Altuna üzüntülerini ileterek birlik beraberlik mesajı verdi. Chorweiler Camisi'ndeki programa Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Almanya'nın Elsenfeld Milli Görüş Camisi önünde elleri mumlu protestocuların görüntüsü.-Bürühl belediye binası önündeki nöbet

-Köln Fatih Cami, Chorweiler camilerine gelen ziyaretçiler

Kaynak: DHA