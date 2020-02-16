Almanya'da, Hamit Paksoy'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

16.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:10

Almanya'nın Wuppertal kentinde, Türk kökenli Hamit Paksoy'un, iki yıl önce polisler tarafından evinde vurularak öldürülmesi protesto edildi.

Wuppertal İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen protesto gösterisine, polis tarafından vurulan Paksoy'un eşi Agnes ile çocukları Altan ve Maviş Paksoy da katıldı.

Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, Hamit Paksoy'un silahsız olmasına rağmen polislerce katledilmesinin ikinci yılında bir araya geldiklerini ve bu olayı unutturmayacaklarını söyledi.

Güneş, "Mahkeme, olayı kapatmak istemişti ancak buna itiraz edildi ve üst mahkemede dava devam ediyor. Bir Türk vatandaşının katledilipte hiçbir şey olmamış gibi olayın unutulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bugün burada bu olayı protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paksoy'un evinde yapılan aramada, suç teşkil eden hiçbir delile rastlanmadığını ve olaydan sonra hiçbir polisin cezalandırılmadığını anımsatan Güneş, "Hani insan hakları? Bu nasıl bir adalet?" dedi.

Törende konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Maviş Paksoy, olaydan sonra çok zor günler yaşadıklarını ve babasının hakkını savunmak için mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirtti.

Olay

Wuppertal'de 9 Şubat 2018'de, 30 kişilik özel polis birliği, hakkında arama kararı bulunan Hamit Paksoy'un (44) evinin kapısını kırıp, içeri girerek öldürmüştü.

Paksoy'un silahsız olduğu halde vurularak öldürülmesi, özellikle ülkede yaşayan Türkler tarafından büyük tepki çekmişti.

Kaynak: AA