Almanya'da Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerini SPD kazandı

23.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:00

Almanya'nın Hamburg eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerini Sosyal Demokrat Parti (SPD) oy kaybına rağmen yüzde 37,5 ile kazandı.

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Hamburg eyaletinde 1,3 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.



Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre SPD, oyların yüzde 37,5'unu alarak birinci çıktı.

2015'deki seçimlere göre oy oranı 8,1 puan gerileyen SPD, eyalette Yeşiller Partisi ile hükümette kalabilir.

Yeşiller Partisi ise 5 yıl önceki seçime göre oy oranını 13,2 puan artırarak, yüzde 25,5 ile ikinci sırayı aldı.

Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), bir önceki seçime göre 4,4 puan oy kaybetti ve seçimden yüzde 11,5 ile üçüncü çıktı.

Böylelikle CDU, Almanya'da 70 yıldan beri herhangi bir eyalette en düşük oy oranını almış oldu.



Oy oranını 0,5 puan artıran Sol Parti de yüzde 9 ile dördüncü oldu.



Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 4,7 oranında oy aldı.



Oy oranında 2,5 puan kayıp yaşayan FDP ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 5'lik seçim barajını aşarak eyalet meclisine girdi.



Bir önceki seçimlere göre 1,4 puan kayıp yaşayan aşırı sağ AfD ise seçim barajına takılarak eyalet meclisine giremedi.



Hamburg Eyalet Meclisi seçiminde ilk sandık çıkış anketine göre diğer partiler de yüzde 6,8 oranında oy aldı.



SPD'li Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, partisinin başında olduğu Hamburg'daki eyalet hükümetinin iyi işler yaptığını söyledi.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, SPD'yi kutlayarak, "Bu CDU için acı bir gündür. Bu tarihin en kötü sonucudur." şeklinde konuştu.

Eyalette katılım oranı da bir önceki seçimlere göre 5,5 puan artarak yüzde 62 olarak gerçekleşti.

Seçimin kesin sonucunun bu gece geç saatlerde ya da yarın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA