Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak
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Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak

Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis grupları, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağının yasaklanması konusunda uzlaştı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis grupları, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağının yasaklanması konusunda uzlaştı.

Welt gazetesindeki habere göre, CDU/CSU ile SPD, Alman Ceza Kanununun anayasaya aykırı oluşumlara propaganda yasağını düzenleyen 86'ncı maddesine ilave yaparak Hamas bayrağını yasaklamayı hedefliyor.

Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Thorsten Frei getirilecek yasak ile ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlara açık bir destek mesajı vermiş olacaklarını belirtti.

Düzenleme talebinin gelecek hafta Federal Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği 2001 yılında Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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