Almanya'da Hamas bayrağı ve sembollerinin kullanımı yasaklandı

Almanya'da yapılan yasa değişikliğiyle Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağı ve sembollerine yasak getirildi.

Almanya'da yapılan yasa değişikliğiyle Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağı ve sembollerine yasak getirildi.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis gruplarının oylarıyla, Federal Mecliste kabul edilen bir dizi yasa kapsamında yapılan değişikliğe göre, PKK terör örgütü gibi Hamas'ın bayrağı ve sembollerinin de kullanımı yasaklandı.

Ek yapılan söz konusu 86. maddeye göre, bundan böyle bir örgütün bayrağının yasaklanması için o örgütün Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alması yeterli sayılacak.

Özellikle son dönemlerde ülkede düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde, Hamas bayrağı sıkça kullanılmıştı.

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Kabul edilen bir başka maddeye göre ülkede aşırı sağcılara, Müslümanlara ve Yahudilere, eşcinsellere ve engellilere yönelik ağır hakaretler, daha ağır şekilde cezalandırılacak.

Almanya'da bundan böyle ırkçı, yabancı düşmanı ya da antisemitik bir suç işleyen yabancıların, Alman vatandaşlığına başvuruları kabul edilmeyecek.

Meclisin onayını alan yasa teklifinin ardından yapılan vatandaşlık testindeki sorular da revize edilecek ve yeniden düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek