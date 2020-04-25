Almanya'da halk korona virüs kısıtlamalarını protesto etti
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Almanya, Avrupa, Berlin, 3. Sayfa, Haber

Almanya'da halk korona virüs kısıtlamalarını protesto etti

Almanya'da yüzlerce kişi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan kısıtlamaları protesto etti.

25.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:11
Almanya'da halk korona virüs kısıtlamalarını protesto etti

Almanya'da yüzlerce kişi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan kısıtlamaları protesto etti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırırken, Almanya'da halk korona kısıtlamalarını protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi ellerinde pankartlar ile sokağa çıkarak, korona virüs salgını nedeni ile alınan kısıtlama tedbirlerini protesto etti. Protestocuların "Hayatımı geri istiyorum", "Anayasal hakları koruyun" ve "Özgürlük her şey değildir fakat özgürlük olmadan her şey hiçbir şeydir" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoculardan bazıları sosyal mesafeye dikkat ederek maske kullanırken, bir kısmı ise önlemleri hiçe saydı. Protestocuların bazıları ise yerlerde oturarak, ellerinde Nazilere karşı direnişin sembolü olan beyaz gül taşırken, bazıları ise ellerinde dünya genelinde uygulanan kısıtlamalara karşı olan 127 doktordan alıntılara yer verilen "Demokratik Direniş" isimli bir gazeteyi taşıdı. Polis, protesto hakkında yaptığı açıklamada 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angele Merkel, ülkede uygulanan kısıtlamaların gevşetildiğini duyurmuş, bu gevşetmenin sonuçlarını ise 2 hafta sonra göreceklerini ifade etmişti.

Almanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 155 bin 782'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 819'a ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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