Almanya'da hac heyecanı

Almanya 'dan yaklaşık 10 bin hacı adayı hac ibadeti için kutsal topraklara gidiyor.

Hac için düzenlenen kurslarda son eğitimlerini de alan hacı adayları, uçuş saatlerini beklemeye başladı. Almanya'dan bu yıl 5 bini Türk, 10 bin hacı adayının hac farizası için kutsal topraklara gideceği belirtildi.

Almanya'dan gidecek olan farklı milletlere mensup hacı adaylarına kendi dilleri yanında Almanca olarak da bilgilendirme yapıldı.

ALMANYA'DAN İLK UÇUŞ 14 TEMMUZ'DA

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Hac ve Umre Organizasyonu Müdürü Tahir Köksoy, bu yıl 50. kez hac organizasyonuna hazırlandıklarını ifade ederek, Mekke ve Medine'de tüm hazırlıkları tamamlayarak hacılara hizmet için gün saydıklarını ifade etti. Köksoy, Almanya'da Hac kotası olmadığını; hac organizesi yapan şirketlerin önceki yıllardaki performanslarına göre yetki verildiğini; bu yıl toplamda tüm Almanya'dan 10 bin hacı adayına vize verildiğini söyledi. Köksoy, Avrupa'dan ilk kafilenin 14 Temmuz'da hareket edeceğini söyleyerek, "Dünyadan farklı dilde, renkte insanlarla birlikte olacağız. Hac ibadetinin pek çok manası var. En çok ihtiyacımız olan kardeşliğe, birlik ve beraberliğe, ümmet şuurunun pekişmesine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

"HEYECANDAN GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Hacca Köln Troisdorf kentinden gidecek olan Tayyib Aydın, yolculuğa günler kaldığını belirterek, "Geceleri heyecandan gözlerime uyku girmiyor, aklımız fikrimiz Hac'da" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Esna Nur Tuğrul isimli 22 yaşındaki kadın hacı adayı, yapılan hac seminerinin faydalı olduğunu söyleyerek, "Çok güzel bir şekilde hazırlandık. İnşallah niyetimizde de bunu yerine getirmek var. Hacca ilk defa gidiyorum. Yaşım henüz genç İnşallah iyi bir şekilde hac görevimi yerine getirebilirim. Çok heyecanlıyım, İnşallah Rabbim haccımızı kabul eder" dedi.

Kaynak: DHA