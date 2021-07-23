Almanya'da "güvenlik açığına" neden olabileceği gerekçesiyle eczanelerde aşı sertifikası düzenlenmesi durduruldu
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Almanya'da "güvenlik açığına" neden olabileceği gerekçesiyle eczanelerde aşı sertifikası düzenlenmesi durduruldu

Almanya'da 'güvenlik açığına' neden olabileceği gerekçesiyle eczanelerde aşı sertifikası düzenlenmesi durduruldu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da, Eczaneler Birliğinin (DAV) sistemindeki "güvenlik açığı" nedeniyle eczanelerde dijital aşı sertifikası düzenlenmesi uygulaması durduruldu.

Almanya'da, Eczaneler Birliğinin (DAV) sistemindeki "güvenlik açığı" nedeniyle eczanelerde dijital aşı sertifikası düzenlenmesi uygulaması durduruldu.

DAV'dan yapılan açıklamada, rekabet yasalarındaki düzenleme uyarınca birliğe üye olmayan eczanelere dijital aşı sertifikaları düzenlemeleri için konuk hesap oluşturma imkanı verildiği hatırlatıldı.

Handelsblatt gazetesinin, dün sistemdeki güvenlik açığına ilişkin haberi üzerine yapılan açıklamada, bilişim uzmanlarının orijinaline benzer şekilde hazırladığı sahte belgelerle var olmayan bir eczane için sistemde misafir hesabı oluşturduğu ve bu yolla 2 aşı sertifikası düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, haberde işaret edilen bilgiler ışığında, Almanya Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucu ülke genelinde eczanelerin aşı sertifikası verme yetkisinin durdurulduğu kaydedildi.

Haftada birkaç kez incelemeye tabi tutulan misafir hesapların, tekrar inceleneceği aktarılan açıklamada, ayrıca sistemdeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar eczaneler tarafından verilen 25 milyondan fazla aşı sertifikasının tamamının yasal olarak kayıtlı eczaneler tarafından verildiğinin varsayıldığı ifade edildi.

Eczanelerin tekrar ne zaman aşı sertifikası düzenleyebileceklerinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, sistemde bulunan yaklaşık 17 bin 900 hesaptan 470'inin misafir hesap olduğu bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da halkın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olduklarını gösteren dijital aşı sertifikası uygulaması haziran ortasında başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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