Almanya'da Gürcistan vatandaşını öldürmekle suçlanan Rus ömür boyu hapis cezası aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 23 Ağustos 2019'da işlenen Tornike K. cinayetinin faili olmakla suçlanan Rusya vatandaşı Vadim K'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Tornike K. adlı Gürcistan vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle Rus Vadim K. ömür boyu hapse mahkum edildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) haberinde mahkemenin kararında cinayet talimatının Rusya'dan geldiğinin vurgulandığı ifade edildi.

İddianameden

Başsavcılık iddianamesinde, "Rusya Federasyonu'nun merkezi hükümetinin kurumları, 18 Temmuz 2018 tarihinden önce tam belirlenmeyen bir zamanda zanlıya Çeçen kökenli Gürcistan vatandaşı Tornike K'yi ortadan kaldırılması talimatını verdi." ifadesi kullanılmıştı.

Almanya'da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Rus merkezi hükümetinin yanı sıra Çeçenistan ve İnguşetya hükümetleri ile Rus yanlısı Gürcü hükümeti aleyhtarı olduğu belirtilen iddianamede, bu sebeple bu kişinin öldürülmesi talimatının verildiği kaydedilmişti.

Cinayet sebebiyle Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerginlik yaşanmış, Almanya iki Rus diplomatı, ardından da Rusya iki Alman diplomatı sınır dışı etmişti.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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