Almanya?da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı
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Almanya?da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı

konuşan Dieter Freitag," Bu davet için çok sevindim memnun kaldım. Bayramlarımızı beraber kutlamamız vatandaşlarımızla bağlılığımızın bir göstergesidir.

Almanya?da gurbetçiler Kurban Bayramı namazını stadyumda kıldı
31.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:17

konuşan Dieter Freitag," Bu davet için çok sevindim memnun kaldım. Bayramlarımızı beraber kutlamamız vatandaşlarımızla bağlılığımızın bir göstergesidir. Tuhaf bir korona zamandayız. Burda futbol sahasındaki kutlama yerel yönetimin azınlık toplumuna karşı ne kadar esnek olduğumuzun bir göstergesidir. Tüm Müslüman vatandaşlarımıza barış dolu ve huzurlu bir bayram diliyorum, dayanışma ve birlikteliğimiz önemli olan farkımız? dedi. 

- Köln

Kaynak: DHA

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