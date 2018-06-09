Almanya'da Gurbetçi Futbolcu İlkay Gündoğan Protesto Edildi

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Almanya, Leverkusen kentindeki BayArena'da Suudi Arabistan ile karşılaştı. Beklenen futbolunun uzağında kalan Almanya, rakibini 2-1 yenerken, Suudi Arabistan son dakikalarda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyerek beraberliği kaçırdı. Suudi Arabistan maçının ikinci yarısında oyuna giren İlkay Gündoğan, tribünler tarafından ıslıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri tepki çeken Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Avusturya ile oynanan özel maçta da protesto edilmişti.

OYUNA GİRERKEN TARAFTARLAR TARAFINDAN ISLIKLANDI

Suudi Arabistan maçının 57. dakikasında oyuna girmek için hazırlanan İlkay Gündoğan, taraftarlar tarafından ıslıklanmaya başladı. Bu arada İlkay Gündoğan'ın yanına giden Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yıldız futbolcuya sarılarak destek verdi. Bununla da yetinmeyen Joachim Löw, tribünlere dönerek taraftarlardan İlkay Gündoğan'ı alkışlamalarını istedi. Yaşadığı protesto nedeniyle morali bozulduğu gözlenen İlkay Gündoğan, maç içinde topla her buluşmasında ıslıklandı. Maç sonrası İlkay Gündoğan'ın protesto edilmesi hakkında konuşan Joachim Löw "İlkay Gündoğan'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. Rusya'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

ALMANYA SAHADAN 2-1 GALİP AYRILDI

Almanya, Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 8. dakikada Timo Werner ve 43. dakikada Omar Hawsawi'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Taisir Al Jassim'in 84. dakikada kaydettiği golle farkı bire indiren Suudi Arabistan, son dakikalarda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-1 Almanya'nın üstünlüğü ile sona erdi. Almanya, Suudi Arabistan karşısında galip gelmesine rağmen Dünya Kupası öncesi umut veren bir performans ortaya koyamadı.