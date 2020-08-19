Almanya'da günlük vaka sayısında artış Almanya'da son 24 saatte bin 510 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği ülkedeki toplam vaka sayısının 226 bin 914'e ulaştığı belirtildi.

Almanya'da son 24 saatte bin 510 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği ülkedeki toplam vaka sayısının 226 bin 914'e ulaştığı belirtildi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre son 24 saatte bin 510 korona virüs vakası kayıtlara geçti. Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 226 bin 914'e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısının 7 artarak 9 bin 243'e ulaştığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vaka sayılarında görülen artış nedeniyle halkı uyardı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının daha iyi denetlenmesi gerektiğini ifade eden Merkel, "Yurt dışı seyahatlerinin ve temasın artmasıyla son 3 haftada vaka sayısı iki katına çıktı. Böyle devam etmemesi için önlemler almak zorundayız. Riskli bölgelere giden tatilcilerin düşüncesizce yapılan özel kutlamalar vaka sayısının artmasına neden oluyor" dedi.

Almanya dışında enfekte olup korona virüsünü ülkeye taşıyanların oranının yüzde 40'a yaklaştığı kaydedildi. Türkiye'de tatilini geçirip Almanya'ya dönen bin 134 kişinin de testinin pozitif çıktığı açıklandı. - BERLİN

Kaynak: İHA