Almanya'da günlük korona vakalarında yükseliş
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Almanya'da günlük korona vakalarında yükseliş

Almanya'daki koronavirüs rakamlarında 1000 vaka eşiği yeniden aşıldı.

Almanya'da günlük korona vakalarında yükseliş
06.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:23

Almanya'daki koronavirüs rakamlarında 1000 vaka eşiği yeniden aşıldı. Alman hükümetinin pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, 24 saatte 1045 yeni vakanın kayda geçtiğini açıkladı.Almanya'da koronavirüs rakamlarında üç ay aradan sonra 1000 vaka eşiği yeniden aşıldı. Alman hükümetinin pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, 24 saatte kayda geçen bin 45 yeni vakanın olduğunu duyurdu. Bu sınır, en son 7 Mayıs'ta aşılmıştı. O zamandan bu yana yeni enfeksiyon rakamlarında düşüş kaydediliyordu.

Tatil döneminin başladığı geçen ayın sonlarından bu yana Almanya'daki rakamlar yeniden yükselişte. Almanya'da yeni vaka sayısının en çok görüldüğü Nisan ayı başında ise günde ortalama 6 bin korona vakası kayıtlara geçiyordu.

Haziran ayında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan bir et fabrikasının mezbahasında görülen vakalar yeni enfeksiyon rakamlarının fırlamasına neden olmuş, ancak bunlar yerel yükselişler olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise artışın ülke genelinde yayıldığı dikkat çekiyor.

Uzmanlar gelişmeyi tehlikeli buluyor

Virologlar, ülke genelinde görülen bu yükselişi tedirgin edici buluyor ve bu tür gelişmelerin sıkı yerel tedbirlerle kontrol altına alınmasının zor olduğuna dikkat çekiyorlar. Ülke genelinde alınması kaçınılmaz olacak muhtemel sert önlemlerin ise hem toplumsal hem de ekonomik iyileşmeyi yerle bir etmesinden endişe ediliyor.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof.Lothar Wieler ise yaşanan gelişmenin sosyal mesafe ile hijyen kuralları başta olmak üzere pandemiyle mücadele kurallarına uyulmamasından kaynaklı olduğunu söyledi. Weiler, mevcut artışın ikinci bir dalga olup olmadığı konusunda ise henüz kesin bir açıklama yapmanın zor olduğunu da dile getirdi.

Almanya'da uzmanlar ikinci bir dalgaya karşı uyarıyor. Ancak bu konuda görüşler birbirinden farklı. Kimilerine göre bahsedilen ikinci dalga çoktan başladı, kimileri ise bir dalgadan söz etmenin yanlış olduğu görüşünü savunuyor.

Tatil bitiyor okullar başlıyor

Öte yandan Almanya'da bu hafta Mecklenburg-Vorpommern ile Hamburg eyaletlerinde 2020-2021 kış dönemi öğretim yılı başladı. Eğitim ve öğretimin eyaletlerin sorumluluğunda olduğu Almanya'da haftaya da Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya başta gelmek üzere dört eyalette daha okul tatili sona eriyor. Doğu eyaletlerinde ay sonunda başlayacak öğretim, güneydeki eyaletlerde ise Eylül başı ve ortası start alacak.

Uzmanlar, öğretim yılının bütün eyaletlerde başlamasıyla yeni vaka sayılarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Almanya'da eyalet hükümetlerinin çoğu, ilkokullar hariç diğer sınıfların ve meslek eğitimi alan öğrencilerin ders de dahil okul binası ve teneffüste maske takmasını öngördüklerini açıklamış, akabinde buna öğrenciler, veliler ve hekimlerden tepki gelmişti. Öğrenciler ve eğitimciler maske zorunluluğunu doğru bulsalar da bütün gün takmanın zorluğuna işaret ediyor.

Yaş ortalamasının yüksek olduğu Almanya'daki bir diğer sorun da pek çok öğretmen ve eğitimcinin de Sars-CoV-2 risk grubunda yer alması.

Belediyeler donanımlı ve hazırlıklı

Mart ayında koronavirüs pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi Almanya'yı da hazırlıksız yakaladı. Ancak geçen süre zarfında federal bir sisteme sahip olan Almanya'da hem federal düzeyde hem de eyaletler ve yerel düzeyde eksiklerin giderildiği, olası ikinci bir yoğunluğa donanımın sağlandığı bildiriliyor. Son günlerde yeni vaka sayılarının artması ve okulların etap etap öğretime başlaması üzerine hazırlıklar yeniden gözden geçiriliyor. Almanya Belediye Meclisleri Birliği Genel Başkanı Gerd Landsberg, son aylarda kazanılan tecrübeler ışığında korona test kapasitelerinin, korunma teçhizat ve donanımının da büyük kapasiteler halinde sağlanabildiğini açıkladı.

dpa, DW/ ETO, HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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