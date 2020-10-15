Almanya'da günlük en yüksek koronavirüs vakası bildirildi
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Almanya'da günlük en yüksek koronavirüs vakası bildirildi

15.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:23
Almanya'da günlük en yüksek koronavirüs vakası bildirildi

Almanya'da günlük en yüksek koronavirüs (Covid-19) vakası rapor edildi.

Almanya'da günlük en yüksek koronavirüs (Covid-19) vakası rapor edildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saat içerisinde 6 bin 638 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, bunun ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana kaydedilmiş en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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