Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü
Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, Güldür Güldür Şov adlı oyunun sahnelendiği sırada yaşandı. Polis saldırının gösteri ile bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşandı. Alman polisi silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle