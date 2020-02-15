Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü
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Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, Güldür Güldür Şov adlı oyunun sahnelendiği sırada yaşandı. Polis saldırının gösteri ile bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.

15.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:17
Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü

'nın başkenti 'de, Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Olay, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşandı. Alman polisi silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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