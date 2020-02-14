Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı

14.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:17

Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı bir örgüte bağlı 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri daha önce görevi askıya alınmış eski bir polis.



Federal Başsavcılıktan yapılan yazlı açıklamada, 4 kişinin 'aşırı sağcı terör örgütü kurmak', 8 kişinin de 'örgüte destek sağlamak' şüphesiyle gözaltında alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle