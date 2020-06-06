Almanya'da George Floyd gösterileri sonrasında alandan ayrılmayan göstericilere "polis müdahalesi" Almanya'nın Berlin ve Hamburg kentlerinde, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen eylemlerden sonra alandan ayrılmayan göstericilere polis müdahale etti.

Almanya'nın Berlin ve Hamburg kentlerinde, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen eylemlerden sonra alandan ayrılmayan göstericilere polis müdahale etti.

Başkent Berlin'de Alexander Meydanı'nda düzenlenen ve 15 bin kişinin katıldığı gösteride, polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi.

Eylemin organizatörler tarafından sonlandırılmasının ardından yüzlerce kişi alanda kaldı ve gösterilere devam etti. Bu gruba müdahale eden polis, göstericilerin alandan ayrılmasını istedi.

Göstericilerin polise şişe atması sonucunda arbede yaşandı. Olayda şişe isabet eden bir foto muhabiri başından yaralandı.

Polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Hamburg'daki gösteri

Hamburg kentinde de George Floyd için düzenlenen gösterinin ardından polis ile göstericiler arasında olaylar çıktığı belirtildi.

Göstericilerin meşale yaktığı ve polis aleyhine pankart açtığı, polisin de göstericilere TOMA'larla müdahale ettiği aktarıldı.

Almanya'nın birçok kentinde bugün yapılan George Floyd gösterilerinde on binlerce kişi polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmişti.

Kaynak: AA