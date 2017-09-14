Almanya'da Genel Seçimler Artık 5 Yılda Bir Yapılacak

Almanya'da dört yılda bir yapılan genel seçimlerin 2021 yılından itibaren beş yılda bir yapılması konusunda meclisteki bütün partiler anlaştı.



Almanya'da meclisteki partiler, dört yılda bir yapılan genel seçimlerin 2021 yılından itibaren beş yılda bir yapılması konusunda anlaştı. Avrupa ülkelerinde de beş yılda bir yapılan seçimlere Almanya'nın da uyum sağlamasının ülke menfaatlerinden yana olduğu belirtildi. Birlik Partileri Genel Müdürü Michael Grosse-Brömer, seçim öncesi her siyasi partinin zamana ihtiyacı olduğunu ve seçimlerden sonra kurulacak hükümetin daha rahat hareket edebilmesi için genel seçimlerin beş yılda bir yapılmasının hem siyasi partiler hem de ülke açısından önemli zaman kazancı sağlayacağını söyledi.



(Mehmet Koca / İHA)