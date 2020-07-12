Almanya'da gençlik dairelerince çocukları alınan ailelere destek mitingi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da gençlik dairelerince çocukları alınan ailelere destek mitingi

Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan aileler için destek gösterisi düzenlendi.

Almanya'da gençlik dairelerince çocukları alınan ailelere destek mitingi
12.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:46

Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan aileler için destek gösterisi düzenlendi.

Mahkemenin, Dormagen'da yaşayan Altınkaya ailesinden, darp iddiasıyla gençlik dairesi tarafından alınan çoçukları Yakup ve Kuzey'in annesine verilmesine yönelik kararının iki haftadır uygulanmadığının ortaya çıkması üzerine Türkler başta olmak üzere çevre sakinleri sokağa döküldü.

Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak, gençlik dairesinin haksız tavrını protesto etti.

Aralarında gençlik daireleri tarafından çocukları alınan ailelerin de bulunduğu eylemciler, "Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin", "Gençlik daireleri denetlensin, "Adalet yerini bulsun" sloganları attı.

Eylemciler adına konuşan Mehmet Altınkaya, Almanya'da özellikle yabancı kökenli ailelerin, gençlik dairesi korkusu nedeniyle çocuklarını hastaneye dahi götürmeye çekindiğini söyledi.

Gençlik dairelerinin asli görevlerini yapmasına karşı olmadıklarını ancak haksız kararlarını eleştirip daha sıkı denetlenmelerini istediklerini dile getiren Altınkaya, şunları söyledi:

"Pırlanta gibi evlatlarımız tek bir şüpheyle elimizden alınabiliyor. Mahkeme kararının dahi dikkate alınmadığı bu sistemde nasıl korkumuz olmayacak, bu haksızlığa dur demeyecek miyiz? Nasıl bir dünyadayız ki bir evlat annesinin ve babasının kollarından çekilip koparılabiliyor. Buradan gençlik dairelerine sesleniyoruz, kanunun üstüne geçemezsiniz, kendinizi hukukun üzerinden göremezsiniz."

Altınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Burada toplanan binlerce kişi adına sesleniyorum, herkes sizi çok seviyor. Ne olursunuz sessizliğimizin sesi siz olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu Dünya
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu Spor
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Yener Mabel Matiz Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Almanya'da gençlik dairelerince çocukları alınan ailelere destek mitingi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 20:49:12. #1.15#
title