Almanya'da gelir ve kar hedeflerini düşüren şirket sayısı yüzde 25 arttı

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26

Alman şirketlerinin geçen yıla ilişkin gelir ve kar hedeflerinde aşağı yönlü revize sayısı yüzde 25 artarak rekor kırdı.

Denetim ve danışmanlık firması EY tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Alman borsasında Prime Standard denilen kriterlere göre işlem gören 306 şirket geçen yıl 171 aşağı yönlü gelir ve kar uyarısı yayınladı. Söz konusu uyarılar bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak rekor kırdı.

Geçen yıl otomotiv sektörü gelir ve kar uyarısından en fazla etkilenen sektör oldu. Borsada işlem gören 12 otomobil ve yedek parka tedarikçisinden 10 tanesi geçen yıl gelir ve kar beklentileri aşağı yönlü revize etti.

EY Almanya ortaklarından Marc Forstemann, konuya ilişkin değerlenmesinde, bu yıl koronavirüsün yayılması nedeniyle şirketlerin "kar uyarısı" ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Çin, ilk çeyrekte büyümenin motoru olması konusunda başarısız olabilir, bunu Avrupa'da da hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

Çin'de birçok fabrikanın haftalarca kapalı olduğunu ve küresel tedarik zincirleri kesintiye uğradığını hatırlatan Forstemann, "Çin önemli bir üretim yeri olarak başarısız olursa, sonuçlar Avrupa ve Amerika'da da hızlı bir şekilde hissedilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA