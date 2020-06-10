Almanya'da geceleme sayısı nisanda yaklaşık yüzde 90 düştü
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Almanya'da geceleme sayısı nisanda yaklaşık yüzde 90 düştü

Almanya'da yerli ve yabancı turistlerin geceleme sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,3 düştü.

Almanya'da geceleme sayısı nisanda yaklaşık yüzde 90 düştü
10.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:30

Almanya'da yerli ve yabancı turistlerin geceleme sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,3 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yerli ve yabancı turistlerin geceleme sayılarına ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Verilere göre, geceleme sayısı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89,3 gerileyerek 4 milyon 300 bine indi. Böylece Kovid-19'un etkisiyle ülkede geceleme sayısı, kayıtların tutulduğu 1992'den bu yana sayı bazlı en büyük düşüşünü kaydetti.

Yabancı ziyaretçilerin gecelemesi nisanda yüzde 93,1 azalarak 0,5 milyona inerken, ülke içinden ziyaretçilerin gecelemesi sayısı da yüzde 88,5 azalarak 3,8 milyona geriledi.

Destatis, ocak ve şubat aylarında geceleme sayısında görülen hızlı artışı, mart ve nisan aylarında sert düşüşün izlediğini belirtti.

Yılın ocak-nisan döneminde ise geceleme sayısı yaklaşık yüzde 40 azalarak 76,9 milyona geriledi.

Almanya'da turizm sektörü Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı.

Alman Otelcilik ve Gastronomi Derneği'ne (DEHOGA) göre ülkede konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık üçte biri iflasla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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