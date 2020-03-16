SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Almanya'da futbola koronavirüs engeli - Spor
Frankfurt, Almanya, Futbol, Spor

Almanya'da futbola koronavirüs engeli

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

16.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:14
Almanya'da futbola koronavirüs engeli

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Frankfurt'ta 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, koronavirüs salgınından dolayı müsabakaların 2 Nisan'a kadar oynanmaması kararlaştırıldı.

DFL Başkanı Christian Seifert yaptığı açıklamada, bu kararın, 3 Nisan'dan itibaren maçların tekrar oynanacağı anlamına gelmediğini, bundan sonra nasıl hareket edileceğine 30 Mart'tan sonra yapılacak istişarelerle karar verileceğini aktardı.

"Şu an için kimse profesyonel futbolda, ulusal veya uluslararası liglerde maçların ne zaman tekrar oynanacağını söyleyemez." diyen Seifert, hatta bu sezon kalan maçların oynanıp oynanamayacağının dahi konuşulduğunu vurguladı.

Bir noktadan sonra seyirci, televizyon ve sponsor geliri olmadan çok sayıda kulübün varlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Seifert, alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmaya devam edeceklerini, taraftarlardan da anlayış beklediklerini dile getirdi.

Seifert, koronavirüsün yayılmasını önlenmenin birinci öncelik olduğunu kaydetti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Spor
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Spor
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Spor
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Kafe, düğün salonları, sinemalar ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Spor
Kafe, düğün salonları, sinemalar ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Spor
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Spor
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak...
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Adem Büyük Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Almanya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Almanya'da futbola koronavirüs engeli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 19:01:36. #1.15#