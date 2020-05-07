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Almanya?da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor

Almanya?da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor
07.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:34

Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa'da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga'da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.

Almanya Bundesliga'da önümüzdeki haftanın maçları şöyle16 MAYIS CUMARTESİ16.30 Dortmund - Schalke 0416.30 RB Leipzig - Freiburg16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn16.30 Augsburg - Wolfsburg19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach17 MAYIS PAZAR16.30 Köln - Mainz19.00 Union Berlin - Bayern Münih18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen


Kaynak: DHA

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