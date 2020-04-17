Almanya'da film gibi soygun: Maskeli soyguncular ATM'yi patlattı
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Almanya, ATM, Dünya

Almanya'da film gibi soygun: Maskeli soyguncular ATM'yi patlattı

Almanya'da siyah giyimli ve maskeli 3 kişi, bir kasabadaki ATM'yi havaya uçurarak soydu.

17.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:34
Almanya'da film gibi soygun: Maskeli soyguncular ATM'yi patlattı

Almanya'da siyah giyimli ve maskeli 3 kişi, bir kasabadaki ATM'yi havaya uçurarak soydu. Maskeli 3 soyguncunun ATM'yi soyma anı kameralara an be an yansıdı.

Almanya'da aksiyon filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında banka ATM'si üç maskeli soyguncu tarafından soyuldu. Üç maskeli soyguncu, bir banka ATM'sini önce havaya uçurdu, sonra da içindeki paraları soygunda kullandıkları araca yerleştirdi. Soyguncular olay yerinden hızla kaçtı. Polis ihbar üzerine olay yerine gelirken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, üç maskeli hırsız her yerde aranıyor.


Kaynak: DHA

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