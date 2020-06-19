Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi gözaltına alındı Meclis duvarına tırmanan şahıstan detaylar Polisin bekleyişi İtfaiye aracı Meclis duvarına tırmanan şahıstBERLİN - Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Meclis duvarına tırmanan şahıstan detaylar Polisin bekleyişi İtfaiye aracı Meclis duvarına tırmanan şahıst BERLİN - Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kaynak: AA