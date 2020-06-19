Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi gözaltına alındı
Meclis duvarına tırmanan şahıstan detaylar Polisin bekleyişi İtfaiye aracı Meclis duvarına tırmanan şahıstBERLİN - Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
19.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:29
Meclis duvarına tırmanan şahıstan detaylar
Polisin bekleyişi
İtfaiye aracı
Meclis duvarına tırmanan şahıst
BERLİN - Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA