Almanya'da fabrikada patlama
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Almanya'da fabrikada patlama

Almanya'da fabrikada patlama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Leverkusen kentinde bir fabrikada patlama meydana geldiği duyuruldu.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Leverkusen kentinde bir fabrikada patlama meydana geldiği duyuruldu.

Almanya'nın Leverkusen kentinde Chempark Leverkusen adlı kimya fabrikalarının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Leverkusen Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Chempark Leverkusen'de daha önce bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İtfaiye ve hava araçları birlikleri bölgeye sevk edildi. Bölge sakinlerinin kapı ve pencereleri kapalı tutmaları isteniyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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