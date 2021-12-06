Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 6,9 azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle ekimde yüzde 6,9 azalış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 6,9 azaldı. Söz konusu azalış, son üç ay içinde ikinci aylık keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Siparişler, Ekim 2020'ye göre ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

Almanya'da ekimde aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 3,4 ve yabancı siparişler yüzde 13,1 düştü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayına göre yüzde 3,2 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 18,1 azaldı.

Ekimde ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 2,7 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 10,7 düşüş kaydederken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 4,3 arttı.

Almanya'da fabrika siparişleri, yaz tatilinin etkisiyle ağustosta yüzde 7,7 azalış gösterdikten sonra eylülde yüzde 1,8 artmıştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son üç ayda siparişlerdeki 2'inci keskin düşüş, ekonomik görünümü daha da olumsuz etkiledi." ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, Alman sanayisindeki sipariş defterlerinin dolu olmasına rağmen, hammadde ve mikroçip gibi malzemelerdeki darboğazlar nedeniyle fabrikalarda üretimin tıkandığını belirtiliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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