Almanya'da fabrika siparişleri temmuzda yüzde 3,4 arttı
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Almanya'da fabrika siparişleri temmuzda yüzde 3,4 arttı

Almanya'da fabrika siparişleri temmuzda yüzde 3,4 arttı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da fabrika siparişleri, temmuzda gemi yapımında büyük siparişlerle bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş beklentisine karşın yüzde 3,4, yıllık bazda ise yüzde 24,4 yükseldi.

Almanya'da fabrika siparişleri, temmuzda gemi yapımında büyük siparişlerle bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş beklentisine karşın yüzde 3,4, yıllık bazda ise yüzde 24,4 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı. Fabrika siparişleri, Temmuz 2020'ye göre yüzde 24,4 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1 azalması yönündeydi.

Haziran ayına ilişkin söz konusu veri ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 4,6 artış olarak güncellendi.

Destatis'in açıklamasında, Temmuz 2021'de siparişlerin salgının başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin yüzde 15,7 üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, temmuzda veri setinin başladığı 1991 yılında bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtilerek, siparişlerde bir önceki aya göre belirgin artışın özellikle gemi yapımında büyük siparişlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Büyük siparişler hariç tutulduğunda, temmuzda siparişlerde yüzde 0,2 düşüş görüldü.

Almanya'da temmuzda yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,5 düşerken, ihracat siparişleri 8 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişlerde yüzde 4,1 gerilerken, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise yüzde 15,7 yükseliş kaydedildi

Ülkede temmuzda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,5 azalırken, makine ve araç gibi sermaye malı siparişleri yüzde 5,4 arttı.

Tüketici malı üreticilerinin siparişlerindeki yüzde 7,5'lik artış da dikkati çekti.

"Siparişlerin tesliminde yığılma yüksek"

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası'nın ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerin muazzam sipariş defterleri olduğunu belirterek, üretimde malzeme eksikliğinden dolayı şirketlerin ürün yetiştirmede zorlandığını kaydetti.

Niklasch, "Almanya'daki gelişme hayal kırıklığı oluşturuyor. Şirketlerin sipariş defterleri dolu ve siparişlerin tesliminde yığılma yüksek." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti GSYH'nin bu yıl yüzde 3,5'sini bekliyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin mayıs ayında kısa süreli kesintinin ardından temmuzda yükselme eğiliminde kalmaya devam ettiği belirtilerek, siparişlerin yılın haziran-temmuz döneminde nisan-mayıs 2021 dönemine göre yüzde 4,6 arttığı kaydedildi.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı. Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Alman hükümeti, GSYH'nin bu yıl yüzde 3,5 ve 2022'de yüzde 3,6 genişleyeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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Almanya'da fabrika siparişleri temmuzda yüzde 3,4 arttı - Haberler
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