Almanya'da fabrika siparişleri ocakta dış taleple genişlerken, Ukrayna savaşıyla belirsizlik artıyor

Almanya'da fabrika siparişleri, yurt dışı siparişlerdeki güçlü artışın etkisiyle ocakta yüzde 1,8 yükselirken, Ukrayna savaşıyla siparişlerin geleceğine yönelik belirsizlik artıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8, Ocak 2021'ye göre ise yüzde 7,3 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1 artması yönündeydi.

Almanya'da ocakta aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 8,3 azalırken, yabancı siparişlerde yüzde 9,4 artış görüldü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler aralık ayına göre yüzde 2,6 düşerken, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 17 arttı.

Ocakta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 2,6 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri de yüzde 4,6 azalırken, sermaye malı siparişleri yüzde 5,5 arttı.

Ülkede fabrika siparişleri iyi iç talep sayesinde Aralık 2021'de de revize olarak yüzde 3 artmıştı.

Destatis'in açıklamasında, ocakta siparişlerin, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin yüzde 11,9 üzerinde olduğu kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ocak ayında sermaye mallarına yüksek talepten dolayı Alman fabrika siparişlerinin aylık art arda yükselişini üçüncü aya taşıdığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, imalat sektörünün aldığı siparişlerin ocak ayı öncesinde zaten Kovid-19 öncesi seviyenin oldukça üzerinde olduğu hatırlatılarak, "Ancak mevcut jeopolitik gelişmeler, talebin artması konusunda büyük belirsizlikler barındırıyor. Ayrıca, teslimat darboğazları ve malzeme kıtlığı göz önüne alındığında, Alman üreticilerin yakın gelecekte birikmiş yüksek siparişlerini ne ölçüde karşılayabilecekleri de belirsiz." denildi.

Ekonomistler, Ukrayna'daki savaşın Almanya'nın Rusya'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına diğer Avrupa ülkelerine göre fazla bağımlı olmasıyla yeni bir belirsizlik oluşturduğunu belirterek, artan enerji maliyetlerinin özellikle ülkenin imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.