Almanya'da fabrika siparişleri ocakta beklenenin üstünde arttı
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Almanya'da fabrika siparişleri ocakta beklenenin üstünde arttı

05.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:40
Almanya'da fabrika siparişleri ocakta beklenenin üstünde arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, ocakta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına rağmen, beklentilerin üstünde artarak aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 2,5 yükseldi.

Almanya'da fabrika siparişleri, ocakta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına rağmen, beklentilerin üstünde artarak aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 2,5 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ocak dönemi geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı. Fabrika siparişleri 2020'nin aynı ayına göre ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Aralık 2020'ye ilişkin söz konusu veri ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2,2 düşüşe güncellendi.

Almanya'da ocakta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,6 azalırken, ihracat siparişleri 4,2 artış kaydetti. Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 3,9 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 4,4 arttı.

Ülkede ocakta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,2, makine ve araç gibi sermaye malı siparişleri yüzde 3,3 arttı. Tüketici malı üreticilerin siparişleri ise yüzde 5,8 azaldı

Destatis, fabrika siparişlerinin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki rakamın yüzde 3,7 üstünde olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin yeniden yükselme eğiliminde olduğu belirtilerek, ocakta siparişlerdeki artışın Kovid-19 salgını öncesi dönem olan 2019 son çeyrekteki seviyenin yüzde 6 üzerinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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