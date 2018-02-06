Almanya'da Fabrika Siparişleri Aralıkta Arttı

Almanya'da yeni fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede 2017 yılının aralık ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, kasım ayına kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Yurt içi siparişler aralıkta, önceki aya göre yüzde 0,7 ve yurt dışı siparişler yüzde 5,9 yükseldi. Avro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler ise söz konusu dönemde yüzde 11,2, diğer ülkelerden yeni siparişler de yüzde 2,7 arttı.

Almanya'da ara malı üreticilerinin yeni siparişlerinde aralık ayında aylık bazda yüzde 2,4 ve sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde 5,7 artış görülürken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 5,1 azaldı.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerileme gösterdi.