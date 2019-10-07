Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta azaldı

07.10.2019 11:58

Almanya'da fabrika siparişleri, ağustosta beklentilerden üstünde düşerek aylık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düştü. Söz konusu siparişler, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,7 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 4,6 azalması yönündeydi. Siparişlerin yıllık bazda 15 aydır düşüşünü sürdürmesi dikkati çekti.

Almanya'da ağustosta yurt içi toplam siparişler aylık bazda yüzde 2,6 azalırken, yabancı siparişler yüzde 0,9 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 1,5 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 0,4 arttı.

Ülkede ağustosta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,1 artarken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri de 0,9 ve sermaye malı siparişleri yüzde 1,6 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Bu arada, temmuzda önceki aya göre yüzde 2,7 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 2,1 azalış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki aylık kıyaslamada, temmuz-ağustos aylarında mayıs-haziran aylarına göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 1,2 azaldığı belirtildi.

Alman sanayisinin ürettiği ürünlere yönelik zayıf talebin devam ettiğini bildiren bakanlık, bundan dolayı sanayinin baskı altında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA