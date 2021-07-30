Almanya'da eylem hazırlığındayken yakalanan aşırı sağcı Susanne G'ye 6 yıl hapis cezası
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Almanya'da eylem hazırlığındayken yakalanan aşırı sağcı Susanne G'ye 6 yıl hapis cezası

Almanya'da eylem hazırlığındayken yakalanan aşırı sağcı Susanne G'ye 6 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da kamu görevlileri ve Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan Neo-Nazi Susanne G, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da kamu görevlileri ve Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan Neo-Nazi Susanne G, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında Susanne G'nin camilere kundaklama girişimi planladığı; bu amaçla aracına çok sayıda benzin dolu şişe depoladığı belirtilerek hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Susanne G'nin tüm bunları nasyonal sosyalizme olan inancı nedeniyle yapmak istediği belirtilen kararda, Susanne G'nin evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı İmam-ı Azam Camisi'ne mart başında domuz resmi ve gerçek tabanca mermisiyle "Asla güvende olmayacaksınız" yazılı tehdit mektubunu gönderen Susanne G'nin, iki Alman politikacıya da içinde mermi bulunan mektuplar gönderdiği tespit edilmişti.

Nürnberg yakınlarındaki Leinburg-Diepersdorf kasabasında (Heilpraktikerin) doğal tedavi uzmanı olarak muayenehanesi bulunan Susanne G'nin Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü sanıkları Ralf Wohlleben ve Andre Eminger ile irtibatının olduğu ortaya çıkmıştı.

Irkçı kadının evinde, bu ikilinin yazdığı 47 mektup bulunmuş, gözaltında bulunduğu dönemde kendisini Eminger ve Wohlleben'in ziyaret edebilmesi için izin istediği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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Almanya'da eylem hazırlığındayken yakalanan aşırı sağcı Susanne G'ye 6 yıl hapis cezası - Haberler
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