Almanya'da eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi

15.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:12
Almanya'da eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi

Almanya'nın Baden Württemberg eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi.

Almanya'nın Baden Württemberg eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde dün yapılan Eyalet Parlamento seçimlerinde 4 Türk kökenli aday resmi olmayan sonuçlara göre meclise girmeyi başardı. Yeşiller Partisinden Eyalet Meclisine üçüncü kez seçilen ve 2016 yılından beri eyalet Meclis Başkanlığı yapan Muhterem Aras Stuttgart 1. bölgeden seçime katıldı. Oy oranını bir önceki seçime oranla yüzde 2.4 arttırarak yeniden seçilmeyi başardı. Yeşiller Partisi Konstanz kentinden ikinci kez aday olan Neşe Erikli de oylarını arttırarak meclise girdi. Göppingen kentinden aday olan Ayla Çataltepe de Yeşiller eyalet meclisine seçilen isimler arasında yer aldı. Bietigheim-Bissingen'den Yeşiller adına aday olan Tayfun Tok da eyalet meclisine giren dördüncü Türk kökenli vekil oldu.

Yeşiller Partisi, Baden Württemberg eyaletinde oylarını 2.3 oranında arttırarak yüzde 32.6 oy alarak en güçlü parti oldu. Yeşiller Partisi, 154 sandalyeye sahip olan Eyalet Meclisinin 58 sandalyesini kazandı. 21 partinin katıldığı eyalet seçimlerinde 872 aday seçilmek için yarıştı. - STUTTGART

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Hülya Avşar Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:21:46. #1.16#
title