Almanya'da eyalet başbakanlarından Kovid-19 tedbirlerinin koordineli gevşetilmesi uyarısı
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Almanya'da eyalet başbakanlarından Kovid-19 tedbirlerinin koordineli gevşetilmesi uyarısı

Almanya'da eyalet başbakanlarından Kovid-19 tedbirlerinin koordineli gevşetilmesi uyarısı
05.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:40

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde 22 Mart'ta alınan önlemlerin eyaletler arasında koordinasyon sağlanmadan gevşetilmeye başlanması birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde 22 Mart'ta alınan önlemlerin eyaletler arasında koordinasyon sağlanmadan gevşetilmeye başlanması birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.

Berlin eyaletinin Başbakanı Michael Müller, henüz salgının üstesinden gelinmediğini, bu nedenle bazı eyaletlerin şimdiden önlemleri gevşeteceklerini açıklamalarını endişeyle karşıladığını belirtti. Daha önce eyaletlerle federal hükümet arasında uyum içinde hareket edildiğini anımsatan Müller, kararları birlikte vermenin ülke için iyi olduğunu kaydetti.

Schleswig-Holstein eyaletinin Başbakanı Daniel Günther, önlemlerin gevşetilmesine ilişkin son kararın yarın Başbakan Angela Merkel ve eyaletlerin başbakanları arasında yapılacak toplantıdan sonra açıklanacağını vurguladı.

Günther, herkesin bugün kesin şekilde kendi kararlarını açıklaması durumunda yarın toplantı yapmanın mantıklı olmayacağını ifade ederek, "Bu dönemde bir yarışa girmek uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bremen eyaletinin Başbakanı Andreas Bovenschulte de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi konusunda eyaletler arasında koordineli hareket etmenin ve sakin kafayla düşünmenin önemli olduğunu ifade ederek, Bremen eyaletinin federal hükümetle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, eyaletlere Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde ortak çizgiyi takip etme çağrısında bulundu.

Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder ise bugün kademeli normale dönüş planını açıklarken, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey-Ren Vestflaya, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletleri tarafından bazı önlemlerin gevşetileceği duyurulmuştu.

Başbakan Merkel'in yarın eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yapacağı toplantıda Kovid-19 önlemleri gözden geçirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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