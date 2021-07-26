Almanya'da ev kiralamak isteyen Türk'e ayrımcılık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da ev kiralamak isteyen Türk'e ayrımcılık

Almanya'da ev kiralamak isteyen Türk'e ayrımcılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralamak için yaptığı birçok başvurusuna olumsuz cevap alan Cem K. adlı Türk vatandaşı, aynı firmaya Alman ismiyle yaptığı başvurudan olumlu cevap alınca firmayı mahkemeye verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralamak için yaptığı birçok başvurusuna olumsuz cevap alan Cem K. adlı Türk vatandaşı, aynı firmaya Alman ismiyle yaptığı başvurudan olumlu cevap alınca firmayı mahkemeye verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kiralık ev arayan Türk vatandaşı Cem K., sürekli olumsuz yanıt almasının ardından bu durumun Türk olmasından kaynaklı olabileceğini düşünerek, Deutsche Wohnen isimli şirkete Alman ismi "Michael Grünberg" ile başvurdu. Alman ismi ile yapılan başvuruya kısa bir süre sonra olumlu yanıt alan Cem K., şirketi ayrımcılıktan dolayı mahkemeye verdi.

Berlin Charlottenburg Bölge Mahkemesinde görülen davada mahkeme, "Yalnızca kulağa Türkçe gelen ismi ve dolayısıyla etnik kökeni nedeniyle ev randevusu daveti almadığını" belirten Cem K.'yı haklı buldu. Mahkeme, bu ayrımcılık karşısında Deutsche Wohnen şirketini tazminata mahkum ederek, Cem K.'ya 3 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da ev kiralamak isteyen Türk'e ayrımcılık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 23:47:44. #1.14#

title